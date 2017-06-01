Игорь Суркис: «Задачи, которые стоят перед Хацкевичем – попадание в группу ЛЧ, выигрыш золота УПЛ и Кубка»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение Александра Хацкевича на пост главного тренера команды.

«Мне импонируют взгляды Хацкевича на современный футбол, его видение, точно так же, как мне импонировали взгляды Реброва. И, считаю, что я не ошибся, поскольку он дал очень многое клубу, завоевал пять трофеев и вышел из группового этапа Лиги чемпионов в первом же сезоне – это говорит о многом.

Свой штаб Александр Хацкевич выбрал сам, он хочет разобраться, подобрал этих помощников, а мне, как президенту клуба, лишь остается поручить своим службам подписать с ними контракты.

У Реброва закончился контракт, и по определенным своим причинам он не захотел его продлевать. Не устану повторять, что благодарен ему за честную позицию. Я работал с разными тренерами в «Динамо» – в основном, их приходилось увольнять.

Никто не приходил и честно не говорил, что эта команда не может чего-то добиться, потому что все думали, прежде всего, о своей зарплате, а потом уже о команде. А Ребров мыслит как раз наоборот.

Задачи, которые теперь стоят перед командой – это, прежде всего, попадание в групповой этап Лиги чемпионов, выигрыш золотых медалей чемпионата и Кубка страны, словом, бороться за все трофеи, которые должны находиться в музее «Динамо». И Александр Николаевич с этими задачами согласился. Будем работать, и, надеюсь, все получится», – сказал Суркис.