Николай Вайтюховский: «Слова Исаева? Мне с подчиненными конфликтовать смысла нет»

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский в беседе с Tribuna.com прокомментировал слова агента Валерия Исаева о том, что менеджер мог избить работника клуба.

– Николай Иванович, агент Валерий Исаев в своем Facebook написал о том, что у вас конфликт с Олегом Воропаевым. Как прокомментируете?

– Вы, наверное, у Исаева и спросите.

– Но правда, что он написал заявление об уходе?

– Он не написал заявление об уходе, а уехал куда-то работать.

– То есть он больше не сотрудник клуба?

– Уже нет. Он за месяц написал заявление, сказал, что нашел новую работу. Мне с подчиненными конфликтовать смысла нет, – сказал Вайтюховский.

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