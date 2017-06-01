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Николай Вайтюховский: «Слова Исаева? Мне с подчиненными конфликтовать смысла нет»
02.06.2017 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский в беседе с Tribuna.com прокомментировал слова агента Валерия Исаева о том, что менеджер мог избить работника клуба.
– Николай Иванович, агент Валерий Исаев в своем Facebook написал о том, что у вас конфликт с Олегом Воропаевым. Как прокомментируете?
– Вы, наверное, у Исаева и спросите.
– Но правда, что он написал заявление об уходе?
– Он не написал заявление об уходе, а уехал куда-то работать.
– То есть он больше не сотрудник клуба?
– Уже нет. Он за месяц написал заявление, сказал, что нашел новую работу. Мне с подчиненными конфликтовать смысла нет, – сказал Вайтюховский.
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский в беседе с Tribuna.com прокомментировал слова агента Валерия Исаева о том, что менеджер мог избить работника клуба.
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