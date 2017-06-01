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Мэтт Эллисон досрочно расстался с минским "Динамо"
02.06.2017 18:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Канадский форвард Мэтт Эллисон покинул хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе команды.
Нападающий обратился с просьбой о досрочном расторжении контракта с "Зубрами" сразу после окончания нынешнего сезона. И в результате был найден вариант, устраивающий и канадца, и его уже бывшего работодателя.
В свою очередь хоккейный клуб поблагодарил форварда за плодотворное сотрудничества и пожелал ему успехов в дальнейшей спортивной карьере.
Контракт Эллисона с "Динамо-Минск" предполагал сотрудничество до 2018 года.
Эллисон начал играть за "Зубров" с 2014 года. Всего он провел 166 матчей за эту команду и заработал 161 очко. На счету канадца пять баллов в десяти поединках плей-офф.
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Хоккейный клуб поблагодарил нападающего за плодотворное сотрудничество и пожелал дальнейших успехов.
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