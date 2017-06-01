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Чемпионат Беларуси. Финальная серия. «Столица» победила ВРЗ
02.06.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче финала чемпионата Беларуси «Столица» выиграла у ВРЗ.
Чемпионат Беларуси
Финал
Серия до трех побед
Столица – ВРЗ 5:1
Мячи: 0:1 – Шамли (5). 1:1 – Лазюк (13). 2:1 – Бето (15). 3:1 – Горбенко (16). 4:1 – Бето (29). 5:1 – Горбенко (33).
Столица: Поляков; Щербич – Фонсека – Лазюк – Крыкун; Чибисов – Горбенко – Бето – Фероз; Жданович, Черник (к). Запасные: Щербаченя, Шостак.
ВРЗ: Дегтяренко; Григорьев (к) – Гусельников – Шамли – Лемешко; Березовский – Пинчук – Гончаров – Коваль. Запасной: Куди.
Фолы: 4 – 2; 1 – 2.
Предупреждение: Шамли (18, грубая игра), Березовский (33, игра рукой).
Счет в серии: 1-0
Следующий матч пройдет 6 июня в Гомеле. Начало – в 19.00.
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В первом матче финала чемпионата Беларуси «Столица» выиграла у ВРЗ.
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