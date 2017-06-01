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Чемпионат Беларуси. Финальная серия. «Столица» победила ВРЗ

02.06.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче финала чемпионата Беларуси «Столица» выиграла у ВРЗ.

Чемпионат Беларуси

Финал

Серия до трех побед

Столица – ВРЗ 5:1

Мячи: 0:1 – Шамли (5). 1:1 – Лазюк (13). 2:1 – Бето (15). 3:1 – Горбенко (16). 4:1 – Бето (29). 5:1 – Горбенко (33).

Столица: Поляков; Щербич – Фонсека – Лазюк – Крыкун; Чибисов – Горбенко – Бето – Фероз; Жданович, Черник (к). Запасные: Щербаченя, Шостак.

ВРЗ: Дегтяренко; Григорьев (к) – Гусельников – Шамли – Лемешко; Березовский – Пинчук – Гончаров – Коваль. Запасной: Куди.

Фолы: 4 – 2; 1 – 2.

Предупреждение: Шамли (18, грубая игра), Березовский (33, игра рукой).

Счет в серии: 1-0

Следующий матч пройдет 6 июня в Гомеле. Начало – в 19.00.

 
Теги: Гомель
 
 
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В первом матче финала чемпионата Беларуси «Столица» выиграла у ВРЗ.

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