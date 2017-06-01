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Kazfootball: «Шахтер» может расстаться с Хижниченко

02.06.2017 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25-летний нападающий солигорского «Шахтера» Сергей Хижниченко может покинуть команду и вернуться в Казахстан, сообщает Kazfootball.kz.

Вероятно, что Хижниченко продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере».

Напомним, что нападающий выступал за карагандинцев в 2011-2013 годах.

В составе солигорского клуба Хижниченко провел 7 игр и забил 2 гола.

Статистику футболиста смотрите здесь.

 
 
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25-летний нападающий солигорского «Шахтера» Сергей Хижниченко может покинуть команду и вернуться в Казахстан, сообщает Kazfootball.kz.

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