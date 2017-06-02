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ЧМ-2017. Самсонов вышел в 1/8 финала
02.06.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Германия
Одиночный разряд
1/16 финала
Гионис Панагиотис (Греция) – Владимир Самсонов (Беларусь) 0:4 (6:11, 5:11, 7:11, 5:11)
2 июня
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Чемпионат мира Германия Одиночный разряд 1/16 финала Гионис Панагиотис (Греция) – Владимир Самсонов (Беларусь) 0:4 (6:11, 5:11, 7:11, 5:11) 2 июня.
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