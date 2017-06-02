МИНСК, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков проинспектировал строительство стадиона "Динамо" и других объектов, которые будут задействованы во время проведения Европейских игр в Минске в 2019 году, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik Алексей Филиппов BY: под каким девизом можно было провести Евроигры-2019

Строительство стадиона должно завершиться в этом году, но по некоторым позициям есть опоздания. Так, с опозданием возводят металлический навес над трибунами. Андрей Кобяков распорядился ускорить работу на заводе металлоконструкций в Молодечно и закончить установку козырька в июле, как и намечалось.

На территории стадиона будут игровые зоны, скалодром, тир, оздоровительные центры и паркинг.

Как сообщил телеканалу начальник строительного управления ОАО "Стройтрест № 1" Дмитрий Сай, монолитные работы на объекте практически завершены.

"По стадиону ведутся отделочные работы — по северной, южной и восточной трибунам", — сказал он.

Минск был выбран столицей II Евроигр в октябре 2016 года на заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу провести первенство на высочайшем уровне. Планируется, что в Минск на игры прибудут около четырех тысяч спортсменов. В программу будут включены от 14 до 17 видов спорта.