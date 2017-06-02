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Кобяков проинспектировал ход реконструкции минского стадиона "Динамо"
02.06.2017 21:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков проинспектировал строительство стадиона "Динамо" и других объектов, которые будут задействованы во время проведения Европейских игр в Минске в 2019 году, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik Алексей Филиппов
Строительство стадиона должно завершиться в этом году, но по некоторым позициям есть опоздания. Так, с опозданием возводят металлический навес над трибунами. Андрей Кобяков распорядился ускорить работу на заводе металлоконструкций в Молодечно и закончить установку козырька в июле, как и намечалось.
На территории стадиона будут игровые зоны, скалодром, тир, оздоровительные центры и паркинг.
Как сообщил телеканалу начальник строительного управления ОАО "Стройтрест № 1" Дмитрий Сай, монолитные работы на объекте практически завершены.
"По стадиону ведутся отделочные работы — по северной, южной и восточной трибунам", — сказал он.
Минск был выбран столицей II Евроигр в октябре 2016 года на заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу провести первенство на высочайшем уровне. Планируется, что в Минск на игры прибудут около четырех тысяч спортсменов. В программу будут включены от 14 до 17 видов спорта.
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Завершить работы на спортплощадке должны в этом году, но пока с опозданием тут возводят металлический навес над трибунами.
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