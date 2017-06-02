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«Ювентус» согласовал трансфер Шченсного с «Арсеналом» за 16 млн евро

03.06.2017 02:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер Войчех Шчесны, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».

Туринский клуб согласовал трансфер поляка с «Арсеналом» за 16 миллионов евро. Условия контракта с Шченсным также согласованы – он подпишет 4-летний контракт с годичной зарплатой в размере 4 миллионов евро.

Ради перехода в «Ювентус» Шченсны отказался от трансфера в «Наполи», который был в нем заинтересован.

Последние два года польский вратарь выступал на правах аренды за «Рому», однако римляне с приходом спортивного директора Рамона Мончи отказались выкупать его у «Арсенала».

 
 
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Голкипер Войчех Шчесны, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».

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