«Ювентус» согласовал трансфер Шченсного с «Арсеналом» за 16 млн евро

Голкипер Войчех Шчесны, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».

Туринский клуб согласовал трансфер поляка с «Арсеналом» за 16 миллионов евро. Условия контракта с Шченсным также согласованы – он подпишет 4-летний контракт с годичной зарплатой в размере 4 миллионов евро.

Ради перехода в «Ювентус» Шченсны отказался от трансфера в «Наполи», который был в нем заинтересован.

Последние два года польский вратарь выступал на правах аренды за «Рому», однако римляне с приходом спортивного директора Рамона Мончи отказались выкупать его у «Арсенала».