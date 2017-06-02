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«Ювентус» согласовал трансфер Шченсного с «Арсеналом» за 16 млн евро
03.06.2017 02:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Войчех Шчесны, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».
Туринский клуб согласовал трансфер поляка с «Арсеналом» за 16 миллионов евро. Условия контракта с Шченсным также согласованы – он подпишет 4-летний контракт с годичной зарплатой в размере 4 миллионов евро.
Ради перехода в «Ювентус» Шченсны отказался от трансфера в «Наполи», который был в нем заинтересован.
Последние два года польский вратарь выступал на правах аренды за «Рому», однако римляне с приходом спортивного директора Рамона Мончи отказались выкупать его у «Арсенала».
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Голкипер Войчех Шчесны, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».
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