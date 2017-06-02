ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криштиану Роналду: «Хотим стать первыми, кто выиграл ЛЧ дважды подряд»

03.06.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

- Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда. Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы «Реал», а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.

- Какие ключевые моменты в игре «Ювентуса» вы бы выделили?

- Это блестящая команда. «Ювентус» неслучайно сыграет в финале. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.

Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником — так же, как это делает «Атлетико». Конечно, у «Ювентуса» превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место. Мы должны найти эти слабые стороны, воспользоваться пространством, которое даст нам соперник, и забить благодаря этому.

Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико». Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно «Реал» допустит меньше ошибок.

- Интригует ли вас перспектива сделать «Реал» первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд?

- Это цель, которой хотят достичь все игроки «Реала». Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта. Давайте скрестим пальцы, — сказал Роналду.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Зенит» намерен приобрести Джеко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика