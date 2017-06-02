|
«Зенит» намерен приобрести Джеко
03.06.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Зенита».
Сообщается, что босниец получил приглашение от нового главного тренера питерцев Роберто Манчини, с которым хорошо знаком по совместной работе в «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии (29 голов) и Лиги Европы (8).
Ранее стало известно, что в шорт-лист «Зенита» также входят нападающий «Торино» Андреа Белотти и полузащитника «Лацио» Бальде Кейта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Зенита».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии