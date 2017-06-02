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«Зенит» намерен приобрести Джеко

03.06.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Зенита».

Сообщается, что босниец получил приглашение от нового главного тренера питерцев Роберто Манчини, с которым хорошо знаком по совместной работе в «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии (29 голов) и Лиги Европы (8).

Ранее стало известно, что в шорт-лист «Зенита» также входят нападающий «Торино» Андреа Белотти и полузащитника «Лацио» Бальде Кейта.

 
 
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Форвард «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Зенита».

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