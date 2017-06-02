Арина Соболенко: «Сашурин сделал из меня «машину для убийства», а потом появился Халил и «подлил топлива»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о причинах своей хорошей формы.

– Представьте свою команду.

– На турниры всегда езжу с личным тренером Халилом Ибрагимовым, а в последнее время — и со спарринг-партнером. Эту роль выполняет Павел Коренец. Тренером же по физподготовке является Вадим Сашурин. Он тоже выезжал со мной на несколько соревнований. В следующий раз это случится накануне последнего подготовительного турнира перед «Уимблдоном-2017». Ну и на квалификацию к турниру Вадим останется.

С Сашуриным работаем, кажется, уже четвертый год. За это время многое случилось. Он помогал, несмотря ни на что. Всегда подстраивался под мой график. И в итоге сделал из меня «машину для убийства», а потом появился Халил и «подлил топлива».

Общение с Вадимом полезно не только в разрезе подготовки тела к нагрузкам и избежания травм, но и для выработки чемпионской психологии. Слушаешь его, видишь свои успехи и растешь морально, в голове становишься чемпионом, – сказала Соболенко.