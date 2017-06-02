Эдуард Малофеев: «Предложение возглавить «Динамо» после Боровского? Мне и самому было бы это тяжело»

Белорусский специалист Эдуард Малофеев поразмышлял о том, мог бы он вновь возглавить минское «Динамо».

– Ходили слухи, что вам предлагали возглавить минское «Динамо» после отставки Сергея Боровского?

– Они не имели оснований. Мне и самому это было бы тяжело. Но помочь, как говорил, буду рад. Ведь даже алмазы нуждаются в огранке. Это — могу. На любых уровнях. Думаю, что вреда точно не будет. Да и не надоедал бы я чрезмерно. И уж тем более не тянул бы на себя одеяло. Профессиональный же совет со стороны как минимум помогает шлифовать тренерский глаз.

Вот конкретная ситуация. Идет матч, события развиваются на поле достаточно перспективно, команда соперников наполовину отрезана от своих ворот. Но идет подсказ с бровки: «Спокойнее!» А я бы наоборот кричал: «Быстрее! Быстрее! Как только можно быстро!» Ведь мой принцип неизменен: выиграть время – выиграть все. Неважно ведь, как правильно: «поезд ушел» или «поезд уехал», – все равно не догонишь. Поэтому давай подискутируем. Ведь в чем ещё рождается истина, как не в уважительных спорах?! – сказал Малофеев.