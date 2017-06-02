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Арина Соболенко: «Возвращение Азаренко? Вика – человек с характером. Возможно, она станет новым лидером»

03.06.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка поделилась мнением о скором возвращении на корт Виктории Азаренко.

– В интервью для корреспондента сайта Fedcup.com после выхода в финал Кубка Федерации вы сказали: «Может, мне удастся стать кем-то вроде Серены Уильямс». Сравнение с Сереной вы заслужили и от капитана команды Эдуарда Дуброва. Лестно?

– Конечно, хочется стать таким игроком, как Серена. Знаю, что ее соперницам было тяжело настраиваться на матчи с ней. И такой теннисистки, как Серена, которую все боялись, сейчас в туре не хватает.

– Думаете, возвращение Азаренко после родов способно напугать игроков?

– Не знаю, посмотрим. Вика — человек с характером, с огромным желанием. Возможно, она станет новым лидером, – сказала Соболенко.

 
 
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Белорусская теннисистка поделилась мнением о скором возвращении на корт Виктории Азаренко.

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