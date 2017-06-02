МИНСК, 3 июн — Sputnik. Тренер мадридской команды Зинедин Зидан перед важной игрой сообщил журналистам, что его подопечные хорошо знакомы с давлением и готовы к бою с туринским "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Решающий матч состоится в крупнейшем городе и столице Уэльса уже сегодня в 21:45. Мадридский "Реал" — действующий победитель ЛЧ. Стоит отметить, что ранее ни один клуб в новейшей истории турнира не смог выиграть Лигу два раза подряд. Удастся ли это испанцам?

"Мы проделали огромный объем работы в этом сезоне — выиграли чемпионат и дошли до финала в Лиге чемпионов. Подготовка — это главное, что нужно было сделать. И мы подготовились. Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет. Шансы равны. Возможно все", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.



© Sputnik Антон Денисов Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК "Реал Мадрид"

В минувшем сезоне "Реал" стал чемпионом Испании. "Ювентус" также завершил сезон в серии А завоеванием очередного титула. Всего соперники встречались между собой 18 раз. Статистика тут у команд равна: по восемь побед и две ничьи.

Предстоящий матч станет повторением финала 1998 года, когда мадридцы одержали минимальную победу, а цвета "Старой синьоры" в той встрече защищал ни кто иной, как вышеупомянутый Зидан. Но специалистов призывают не сравнивать субботнюю встречу с игрой 19-летней давности.



© Sputnik Антон Денисов Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК "Ювентус"

"Мои ощущения… Если бы в детстве мне кто-то сказал, что мне доведется все это испытать, я бы не поверил. Но я проживаю эти моменты и получаю наслаждение. Мне нравится то, что происходит со всеми нами. Я просто тренер, еще один член коллектива. Здорово, что после прошлогоднего финала Лиги чемпионов нас ждет еще один финал. Команда готова к бою", — отметил тренер "Реала".