ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финал Лиги чемпионов УЕФА: сможет ли "Реал" защитить свой титул

03.06.2017 09:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Тренер мадридской команды Зинедин Зидан перед важной игрой сообщил журналистам, что его подопечные хорошо знакомы с давлением и готовы к бою с туринским "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Решающий матч состоится в крупнейшем городе и столице Уэльса уже сегодня в 21:45. Мадридский "Реал" — действующий победитель ЛЧ. Стоит отметить, что ранее ни один клуб в новейшей истории турнира не смог выиграть Лигу два раза подряд. Удастся ли это испанцам?

"Мы проделали огромный объем работы в этом сезоне — выиграли чемпионат и дошли до финала в Лиге чемпионов. Подготовка — это главное, что нужно было сделать. И мы подготовились. Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет. Шансы равны. Возможно все", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов УЕФА: сможет ли "Реал" защитить свой титул
© Sputnik Антон Денисов
Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК "Реал Мадрид"

В минувшем сезоне "Реал" стал чемпионом Испании. "Ювентус" также завершил сезон в серии А завоеванием очередного титула. Всего соперники встречались между собой 18 раз. Статистика тут у команд равна: по восемь побед и две ничьи.

Предстоящий матч станет повторением финала 1998 года, когда мадридцы одержали минимальную победу, а цвета "Старой синьоры" в той встрече защищал ни кто иной, как вышеупомянутый Зидан. Но специалистов призывают не сравнивать субботнюю встречу с игрой 19-летней давности.

Финал Лиги чемпионов УЕФА: сможет ли "Реал" защитить свой титул
© Sputnik Антон Денисов
Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК "Ювентус"

"Мои ощущения… Если бы в детстве мне кто-то сказал, что мне доведется все это испытать, я бы не поверил. Но я проживаю эти моменты и получаю наслаждение. Мне нравится то, что происходит со всеми нами. Я просто тренер, еще один член коллектива. Здорово, что после прошлогоднего финала Лиги чемпионов нас ждет еще один финал. Команда готова к бою", — отметил тренер "Реала".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решающий поединок ЛЧ между "Реалом" и "Ювентусом" состоится сегодня в Кардиффе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Эдуард Малофеев: «Предложение возглавить «Динамо» после Боровского? Мне и самому было бы это тяжело»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика