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Товарищеский матч. Женщины. Беларусь сыграет с Латвией
03.06.2017 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч
Рига, Латвия
Латвия – Беларусь
3 июня, 17.00. Рига, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Напомним, вчерашний поединок между этими соперниками завершился со счетом 60:0. По обоюдной договоренности между тренерами было принято решение не проводить овертайм.
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Товарищеский матч Рига, Латвия Латвия – Беларусь 3 июня, 17.00.
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