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Товарищеский матч. Женщины. Беларусь сыграет с Латвией

03.06.2017 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеский матч

Рига, Латвия

Латвия – Беларусь

3 июня, 17.00. Рига, «Арена-Рига»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Напомним, вчерашний поединок между этими соперниками завершился со счетом 60:0. По обоюдной договоренности между тренерами было принято решение не проводить овертайм.

 
 
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Товарищеский матч Рига, Латвия Латвия – Беларусь 3 июня, 17.00.

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