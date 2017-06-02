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Алексей Шевченко: «Лозунги минского «Динамо» могут превратить команду в аутсайдера турнира»

03.06.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский журналист Алексей Шевченко оценил работу минского «Динамо» в межсезонье.

«Вчера сообщили, что тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт близок к подписанию контракта со швейцарским клубом, и никто в Беларуси не опроверг это. Но команду покидает первый легионер. Мэтт Эллисон прервал контракт с минским клубом, дальнейшая судьба хоккеиста нас, безусловно, мало интересует, а беспокоит, что же происходит в «Динамо».

До начала сборов уже меньше месяца, а нет никаких конкретных заявлений по сезону – одни лозунги. И самое печальное, что именно эти лозунги могут превратить команду в аутсайдера турнира.

Взять того же Эллисона. Во время регулярного чемпионата к нему было много претензий, но найдите человека, который набирает 49 очков в 55 матчах регулярного чемпионата. Такие на вес золота. Ему всего 33 года, и еще пару лет он точно бы играл на своем уровне.

И ладно бы минчане собирали своих земляков со всего света. Нет. Один из Костицыных уезжает в Китай, несколько игроков в статусе ОСА (ограниченно свободных агентов – прим.) отказываются подписывать контракты. Какой-то развал», – сказал Шевченко.

Tribune de Geneve: Крэйг Вудкрофт возглавит швейцарский «Серветт»

 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко оценил работу минского «Динамо» в межсезонье.

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