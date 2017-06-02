|
Алексей Шевченко: «Лозунги минского «Динамо» могут превратить команду в аутсайдера турнира»
03.06.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко оценил работу минского
«Вчера сообщили, что тренер минского «Динамо»
До начала сборов уже меньше месяца, а нет никаких конкретных заявлений по сезону – одни лозунги. И самое печальное, что именно эти лозунги могут превратить команду в аутсайдера турнира.
Взять того же Эллисона. Во время регулярного чемпионата к нему было много претензий, но найдите человека, который набирает 49 очков в 55 матчах регулярного чемпионата. Такие на вес золота. Ему всего 33 года, и еще пару лет он точно бы играл на своем уровне.
И ладно бы минчане собирали своих земляков со всего света. Нет. Один из
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист Алексей Шевченко оценил работу минского «Динамо» в межсезонье.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии