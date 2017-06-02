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Сергей Фурсенко: «Основная задача перед Манчини – зрительский футбол»

03.06.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от игры команды под руководством Роберто Манчини.

«Основная задача перед тренером – зрительский футбол, чтобы футбол был интересен.

Можно выиграть с помощью фальши, может кто-то кого-то засудить. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что команда играет для них.

У нас появились замечательные стадионы, и нам важно, чтобы пришли болельщики. Мы должны заставлять футболистов играть для болельщиков. Вся вертикаль футбольной власти должна понимать, что мы играем для болельщиков

Мы занимаемся тем, что переустраиваем «Зенит», подбираем игроков, чтобы главный тренер проповедовал свою схему», – сказал Фурсенко.

 

 
 
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Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от игры команды под руководством Роберто Манчини.

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