Александер Чеферин: «Пришло время Европе провести ЧМ-2030. Но мы не можем продать его тем, кто хочет заплатить больше»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что чемпионат мира 2030 года должен пройти в Европе.

«Пришло время нам, Европе, провести ЧМ-2030.

Я не могу сказать, какая страна подаст заявку от Европы, но мы не можем просто продать чемпионат мира тем, кто хочет заплатить больше всех.

Английская или британская заявка? Это должно быть решение не только FA, но и правительства и других людей.

Они заслуживают принять мировое первенство в ближайшем будущем. Уверен, британцы способны принять турнир. Если они решатся, мы будем серьезно поддерживать их.

ЧМ-2022 в Катаре? Правила нельзя менять просто потому, что что у нас есть важные спонсоры», – сказал Чеферин.