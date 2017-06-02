Посол Канады: «В Беларуси очень высокий уровень развития хоккея»

Посол Канады в Польше и Беларуси Стивен де Бор поделился мнением об уровне развития хоккея.

«У нас в Канаде сложилось впечатление, что в Беларуси очень высокий уровень развития хоккея. Мы признаем, что здесь есть хорошие игроки, и думаем о Беларуси как о сильной стране в этом вопросе.

ЧМ-2017? Вы, наверное, хотели, чтобы белорусская сборная выиграла у Канады... Что же, время от времени некоторым это удается», – сказал де Бор.