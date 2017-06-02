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Кучук возглавит «Ростов» в начале следующей недели
03.06.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новым главным тренером
Переговоры между ростовчанами и 57-летним белорусским специалистом, возглавляющим украинскую «Сталь», прошли успешно.
В начале следующей недели Кучук с большой долей вероятности подпишет контракт с «Ростовом». Перед этим он встретится с главой Ростовской области Василием Голубевым.
На первый летний сбор в Австрию «Ростов» отправится 10 июня.
Ранее команду покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев.
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Новым главным тренером «Ростова» станет Леонид Кучук.
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