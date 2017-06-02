Кучук возглавит «Ростов» в начале следующей недели

Новым главным тренером станет Леонид Кучук.

Переговоры между ростовчанами и 57-летним белорусским специалистом, возглавляющим украинскую «Сталь», прошли успешно.

В начале следующей недели Кучук с большой долей вероятности подпишет контракт с «Ростовом». Перед этим он встретится с главой Ростовской области Василием Голубевым.

На первый летний сбор в Австрию «Ростов» отправится 10 июня.

Ранее команду покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев.