Тихонов провел мастер-класс с белорусскими биатлонистами

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов провел мастер-класс с биатлонистами минского БФСО «Динамо» в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Тихонов провел практическое занятие по техники прицеливания и обработке спуска, изготовки, подхода и ухода с огневого рубежа.

По окончании тренировки вместе со спортсменами был сделан анализ, указаны ошибки и даны рекомендации по их устранению, после чего Тихонов провел теоретическое занятие по тактической подготовке.

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