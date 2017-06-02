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Тихонов провел мастер-класс с белорусскими биатлонистами
03.06.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов провел мастер-класс с биатлонистами минского БФСО «Динамо» в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
Тихонов провел практическое занятие по техники прицеливания и обработке спуска, изготовки, подхода и ухода с огневого рубежа.
По окончании тренировки вместе со спортсменами был сделан анализ, указаны ошибки и даны рекомендации по их устранению, после чего Тихонов провел теоретическое занятие по тактической подготовке.
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов провел мастер-класс с биатлонистами минского БФСО «Динамо» в Республиканском центре олимпийской...
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