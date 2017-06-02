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Политевич продлил контракт с «Генчлербирлиги»
03.06.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил президент «Генчлербирлиги» Мурат Джавджав, белорусский защитник Сергей Политевич продлил контракт с командой на два года.
Таким образом, белорус связал себя обязательствами с турецким клубом до конца сезона 2018/19.
В завершившемся сезоне игрок провел от звонка до звонка 28 матчей в чемпионате Турции, в которых заработал 7 желтых карточек. Подробную статистику Политевича смотрите
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Как сообщил президент «Генчлербирлиги» Мурат Джавджав, белорусский защитник Сергей Политевич продлил контракт с командой на два года.
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