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Политевич продлил контракт с «Генчлербирлиги»

03.06.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил президент «Генчлербирлиги» Мурат Джавджав, белорусский защитник Сергей Политевич продлил контракт с командой на два года.

Таким образом, белорус связал себя обязательствами с турецким клубом до конца сезона 2018/19.

В завершившемся сезоне игрок провел от звонка до звонка 28 матчей в чемпионате Турции, в которых заработал 7 желтых карточек. Подробную статистику Политевича смотрите здесь.

 
 
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Как сообщил президент «Генчлербирлиги» Мурат Джавджав, белорусский защитник Сергей Политевич продлил контракт с командой на два года.

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