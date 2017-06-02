Политевич продлил контракт с «Генчлербирлиги»

Как сообщил президент «Генчлербирлиги» Мурат Джавджав, белорусский защитник Сергей Политевич продлил контракт с командой на два года.

Таким образом, белорус связал себя обязательствами с турецким клубом до конца сезона 2018/19.

В завершившемся сезоне игрок провел от звонка до звонка 28 матчей в чемпионате Турции, в которых заработал 7 желтых карточек. Подробную статистику Политевича смотрите здесь .