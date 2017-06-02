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У белорусских гребцов три золотые медали в 1-й день финалов Кубка мира

03.06.2017 18:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июн — Sputnik. Три золотые медали завоевали белорусские гребцы Олег Юреня, Ольга Худенко и Алена Ноздрева в первый день финалов третьего этапа Кубка мира в Белграде, сообщает БЕЛТА.

На одной из самых престижных дистанций 1000 м в байдарке-одиночке первым пришел к финишу Олег Юреня — он преодолел дистанцию за 3 мин. 24,7 сек. Серебро у датчанина Рене Поульсена, бронза — у Роя Родригеза из Испании.

В соревнованиях среди женщин золото у белоруски Ольга Худенко, финишировавшей первой на дистанции 500 м в гребле на байдарке. Серебряная награда у Спелы Янич из Словении, бронзы удостоена бельгийка Хермиен Петерс.

Белоруска Алена Ноздрева в гонке в каноэ на 500 м преодолела дистанцию за 2 мин. 05,4 сек., опередив Вираг Баллу из Венгрии и бронзового призера канадку Кэти Винсент.

Сегодня в гонке женских байдарок-четверок вместе с бронзовыми призерами в Рио-де-Жанейро Ольгой Худенко и Надеждой Лепешко выступят Софья Юрченко и Дарья Бойчевская.

Этап Кубка мира в столице Сербии проводится в преддверии чемпионата Европы в болгарском Пловдиве (10-17 июля) и мирового форума гребцов в чешском Рачице (21-28 августа).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Белграде также состоятся предварительные и полуфинальные заезды на других дистанциях.

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