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Андрей Ярмоленко: «Будет интересно поработать с Хацкевичем»

03.06.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с прессой после открытой тренировки сборной Украины.

– Конечно, мы понимаем, насколько важна для нас игра с Финляндией. Будем готовиться самым серьезным образом, потому что нам нужна только победа. Мы играли с ними в Одессе. Это неуступчивая команда, бьется. Легко нам не было. А сейчас они еще и будут играть дома.

Так что думаю — будет интересная игра. Но нам надо смотреть на свою игру. И если мы сыграем в тот футбол, в который просит нас сыграть тренерский штаб, то мы обязаны побеждать.

- Ваш клуб, «Динамо», объявил о назначении нового тренера — Александра Хацкевича. Какие ваши первые мысли в связи с этим?

– Я с Хацкевичем давно знаком. Считаю, что это хороший тренер, будет интересно с ним поработать. Надеюсь, в следующем году с ним мы станем чемпионами, – сказал Ярмоленко.

 
 
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Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с прессой после открытой тренировки сборной Украины.

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