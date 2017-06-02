«Городея» – «Крумкачы». Дулуб присутствует на матче

Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче 11-го тура высшей лиги «Городея» – «Крумкачы» (0:0, первый тайм).

Специалист наблюдает за игрой с трибун в качестве зрителя.

Напомним, украинское издание Sport Arena сообщало , что Дулуб уехал в Беларусь и не вернется в «Карпаты». По информации данного источника, специалист может возглавить «Крумкачы».

Напомним, Дулуб возглавлял «Крумкачы» с середины сезона-2015 по осень 2016 года. Наставник вывел команду из первой лиги в высшую.