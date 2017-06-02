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«Городея» – «Крумкачы». Дулуб присутствует на матче
03.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче 11-го тура высшей лиги «Городея» – «Крумкачы» (0:0, первый тайм).
Специалист наблюдает за игрой с трибун в качестве зрителя.
Напомним, украинское издание Sport Arena
Напомним, Дулуб возглавлял «Крумкачы» с середины сезона-2015 по осень 2016 года. Наставник вывел команду из первой лиги в высшую.
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Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче 11-го тура высшей лиги «Городея» – «Крумкачы» (0:0, первый тайм).
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