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«Городея» – «Крумкачы». Дулуб присутствует на матче

03.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче 11-го тура высшей лиги «Городея» – «Крумкачы» (0:0, первый тайм).

Специалист наблюдает за игрой с трибун в качестве зрителя.

Напомним, украинское издание Sport Arena сообщало, что Дулуб уехал в Беларусь и не вернется в «Карпаты». По информации данного источника, специалист может возглавить «Крумкачы».

Напомним, Дулуб возглавлял «Крумкачы» с середины сезона-2015 по осень 2016 года. Наставник вывел команду из первой лиги в высшую.

 
 
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Белорусский тренер Олег Дулуб присутствует на матче 11-го тура высшей лиги «Городея» – «Крумкачы» (0:0, первый тайм).

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