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Роман Бегунов: «Бывает, сидят люди за компьютерами и пишут гадости, что кто-то плохой, кто-то – косой»
03.06.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан минского «Динамо» Роман Бегунов рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.
- После неудачных матчей тебе, наверное, тяжелее всего, учитывая капитанский статус. Не раз видел, как к тебе подходили болельщики с целью узнать причины слабой игры команды. Как относишься к подобного рода разговорам и критике вообще?
– Ну, когда критика адекватная, то не важно — болельщики это, мамы, папы или специалисты. Она всегда воспринимается по-другому, более позитивно. Ты понимаешь, что сыграли плохо, много ошиблись, и не споришь с человеком из-за этого. А когда... Ну, бывает, сидят люди за компьютерами и пишут гадости, что кто-то плохой, кто-то — косой. На такие моменты уже перестал обращать внимание. Лучше общаться с людьми, которые смотрят тебе в глаза, которым ты можешь ответить, – сказал Бегунов в эфире «Динамо-ТВ».
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Роман Бегунов: «Бывает, сидят люди за компьютерами и пишут гадости, что кто-то плохой, кто-то – косой»
Капитан минского «Динамо» Роман Бегунов рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.
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