|
Следите за матчем года «Ювентус» – «Реал» в приложении «Лига чемпионов» для Android и iPhone
03.06.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Уже через несколько часов начнется главный матч года, в котором определится лучший клуб Европы. Сумеет ли мадридский «Реал» стать первой командой, которая выиграет Лигу чемпионов два раза кряду?
Лучший способ следить за финалом главного клубного турнира в режиме реального времени – приложение «Лига чемпионов+» от Tribuna didgital.
С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:
– Хайлайты всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.
– Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.
– Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.
– Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.
– Самую полную статистику по отдельным игрокам и командам.
– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже через несколько часов начнется главный матч года, в котором определится лучший клуб Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии