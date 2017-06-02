Следите за матчем года «Ювентус» – «Реал» в приложении «Лига чемпионов» для Android и iPhone

Уже через несколько часов начнется главный матч года, в котором определится лучший клуб Европы. Сумеет ли мадридский «Реал» стать первой командой, которая выиграет Лигу чемпионов два раза кряду?

Лучший способ следить за финалом главного клубного турнира в режиме реального времени – приложение «Лига чемпионов+» от Tribuna didgital.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ+» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ+» НА iPHONE/iPAD





С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:

– Хайлайты всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

– Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

– Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

– Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

– Самую полную статистику по отдельным игрокам и командам.

– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ+» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ+» НА iPHONE/iPAD