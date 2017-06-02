Виталий Жуковский: «Благодарен футболистам за то, что они показывают футбол если не мирового уровня, то как минимум выше среднего»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение своей команды от «Слуцка» (1:2) в 11-м туре высшей лиги.

– Договорились, что если первый тайм проиграем, как мы обычно проигрываем, будем играть более компактно, на своей половине за линией мяча. А второй тайм выйдем более агрессивно, будем высоко соперника встречать. Ребята все выполнили. В принципе, были такие полумоменты, в первом тайме игра была менее интересная, потому что оба соперника плотно играли. Ну, а во втором тайме сразу забили, потом соперник ответил. К сожалению, а для соперника к счастью. Все, кто играет против нас – у них, наверное, процентов 80 реализации, есть такой момент. С этим, в принципе, не знаешь, как бороться. Да, были мелкие ошибки, много работали над тем, чтобы в створе играли персонально, особенно с Себаи. Опять упустили, но вы поймите, это надо отдать передачу, человек принял, исполнил. Перебрасывал вратаря, там добили.

В том состоянии, в котором мы сейчас находимся, я благодарен своим футболистам за мужество, за то, что они показывают футбол не мирового уровня, но как минимум – выше среднего. По ударам мы находимся на втором месте, но так получается, что в результате команда идет на последнем месте всего лишь с двумя победами. Наверное, где-то не хватает, может, какого-то класса. Понятно, что «Слуцк» набрал ход сейчас, не зря и тренер пришел со свежим взглядом, команда хорошо укомплектована, провела хорошо сборы – это видно и выливается здесь, на футбольном поле. Соперника поздравляю с победой, ну, а нам ждать. Чего – пока не знаю.

– Вы сегодня отошли от атакующего стиля игры. Расскажите, почему?

– Потому что задача была сыграть «на ноль». Потому что если ты 10 игр не играешь «на ноль», то надо где-то что-то перестроить. Но опять же: сыграть хотели плотно в зонах, не дать сопернику развернуться, потому что у них хорошие нападающие. Но видите как. Я говорил, что мы можем играть и в 5 защитников, но все равно где-то допустим ошибку. Хочется играть больше в атаку, но есть моменты, где надо набирать очки. Но сегодня, считаю, не было у какой-то команды преимущества, был баланс, в первом тайме больше мячом владел «Слуцк», во втором – мы.

– Выпустили сегодня Зюлева в атаке. Связано ли это с отсутствием Осипенко и почему именно Зюлев?

– Потому что у него хорошие аэробные возможности, он может очень долго двигаться, и есть структура игры с ним. Сережа Лынько через минут 20—30 «закисляется» и теряет зону. Леша Петров, как мы видим по прошлым играм, ну никак не вписывается в нашу модель игры. А Зюлев играл и в «Нафтане» нападающего. Не знаю, как он не забил, до сих пор не могу понять, как можно с 2-х метров перебросить эту штангу. Это необъяснимо. Забей и все. Наверное, нас кто-то проклял, что у нас так получается. Возможно, это громкие cлова, но может быть, может быть… Надо что-то менять. Ребята играют, но не идет. Возможно, есть какая-то причина.

– С чем связан выход Кирильчика вместо Ясюкевича, который провел предыдущие 10 матчей?

– Опять же, связано с тем, что нет игры «на ноль». Допускаем ошибки. Поменяли Ясюкевича – стал не вынужденно, но ошибаться Сверчинский. Это футбол. Неправильно расположился – соперник туда отдает. Хотели сыграть «на ноль», и вратаря поменяли, но вы видите – не получилось, – сказал Жуковский.