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«Гомель» – «Неман». Савицкий забил 7-й гол в сезоне и упрочил лидерство в таблице бомбардиров

03.06.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Немана» Павел Савицкий забил гол в матче 11-го тура высшей лиги «Гомель» – «Неман» (2:2, второй тайм).

Таким образом, Савицкий забил 7-й гол в сезоне.

Он увеличил лидерство в таблице бомбардиров до трех мячей. У ближайших его преследователей – по четыре взятия ворот.

Таблица бомбардиров ЧБ

 
Теги: Гомель
 
 
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Форвард «Немана» Павел Савицкий забил гол в матче 11-го тура высшей лиги «Гомель» – «Неман» (2:2, второй тайм).

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