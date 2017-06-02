|
«Гомель» – «Неман». Савицкий забил 7-й гол в сезоне и упрочил лидерство в таблице бомбардиров
03.06.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Немана» Павел Савицкий забил гол в матче 11-го тура высшей лиги «Гомель» – «Неман» (2:2, второй тайм).
Таким образом, Савицкий забил 7-й гол в сезоне.
Он увеличил лидерство в таблице бомбардиров до трех мячей. У ближайших его преследователей – по четыре взятия ворот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Немана» Павел Савицкий забил гол в матче 11-го тура высшей лиги «Гомель» – «Неман» (2:2, второй тайм).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии