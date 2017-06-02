ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британский и американский вещатели покажут финал Лиги чемпионов в VR-формате, в том числе на Youtube

03.06.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Британская вещательная компания BT Sport покажет финал Лиги чемпионов в разрешении Ultra HD, со звуком Dolby Atmos. Кроме того, Ultra HD трансляция будет доступна и на канале телекомпании YouTube, в формате виртуальной реальности 360°. Также вещание будет вестись на Web-сайте BT, телевизионных каналах компании и в мобильном приложении BT Sports Virtual Reality App. Это будет первый топ-матч в истории футбола, показанный в таком формате.

«Мы считаем, что VR-трансляции смогут дать нашим подписчикам дать ощущение чувства второго экрана. И мы рады, что сможем предоставить им возможность впервые увидеть одно из самых захватывающих спортивных событий в формате обзора на 360 градусов», – говорит исполнительный директор BT Джон Питтер.

Американский FOX Sports также даст возможность посмотреть этот матч в VR-формате всем, у кого есть Samsung Gear VR или VR-шлемы.

Подробнее о VR-технологиях в спорте читайте здесь.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская вещательная компания BT Sport покажет финал Лиги чемпионов в разрешении Ultra HD, со звуком Dolby Atmos.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дани Алвес: «Аньелли обещал нам по Ferrari за победу в ЛЧ. Это немного помогает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика