Британский и американский вещатели покажут финал Лиги чемпионов в VR-формате, в том числе на Youtube

Британская вещательная компания BT Sport покажет финал Лиги чемпионов в разрешении Ultra HD, со звуком Dolby Atmos. Кроме того, Ultra HD трансляция будет доступна и на канале телекомпании YouTube, в формате виртуальной реальности 360°. Также вещание будет вестись на Web-сайте BT, телевизионных каналах компании и в мобильном приложении BT Sports Virtual Reality App. Это будет первый топ-матч в истории футбола, показанный в таком формате.

«Мы считаем, что VR-трансляции смогут дать нашим подписчикам дать ощущение чувства второго экрана. И мы рады, что сможем предоставить им возможность впервые увидеть одно из самых захватывающих спортивных событий в формате обзора на 360 градусов», – говорит исполнительный директор BT Джон Питтер.

Американский FOX Sports также даст возможность посмотреть этот матч в VR-формате всем, у кого есть Samsung Gear VR или VR-шлемы.

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