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Дани Алвес: «Аньелли обещал нам по Ferrari за победу в ЛЧ. Это немного помогает»
03.06.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признался, что президент клуба Андреа Аньелли пообещал щедро вознаградить команду, если та выиграет Лигу чемпионов.
«Президент Аньелли пообещал нам всем по Ferrari, если мы выиграем финал. Это немного помогает», — сказал бразилец.
Сегодня «Ювентусу» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Реала».
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Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признался, что президент клуба Андреа Аньелли пообещал щедро вознаградить команду, если та выиграет Лигу чемпионов.
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