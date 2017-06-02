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Дани Алвес: «Аньелли обещал нам по Ferrari за победу в ЛЧ. Это немного помогает»

03.06.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признался, что президент клуба Андреа Аньелли пообещал щедро вознаградить команду, если та выиграет Лигу чемпионов.

«Президент Аньелли пообещал нам всем по Ferrari, если мы выиграем финал. Это немного помогает», — сказал бразилец.

Сегодня «Ювентусу» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Реала».

Игроки «Ювентуса» в случае победы в ЛЧ получат по 350 тысяч евро премиальных

В случае победы в ЛЧ игрокам «Реала» выплатят по 1,5 млн евро в виде бонуса

 
 
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Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признался, что президент клуба Андреа Аньелли пообещал щедро вознаградить команду, если та выиграет Лигу чемпионов.

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