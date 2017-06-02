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«Ювентус» – «Реал». Иско выйдет в стартовом составе, Бэйл остался в запасе
03.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале Лиги чемпионов на Национальном стадионе в Кардиффе «Ювентус» сыграет с «Реалом».
«Ювентус»: Буффон, Бардзальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Хедира, Даниэл Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.
Запасные: Нето, Бенатиа, Лихтштайнер, Маркизио, Лемина, Асамоа, Куадрадо.
«Реал»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.
Запасные: Касилья, Начо, Бейл, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило.
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В финале Лиги чемпионов на Национальном стадионе в Кардиффе «Ювентус» сыграет с «Реалом».
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