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«Ювентус» – «Реал». Иско выйдет в стартовом составе, Бэйл остался в запасе

03.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале Лиги чемпионов на Национальном стадионе в Кардиффе «Ювентус» сыграет с «Реалом».

«Ювентус»: Буффон, Бардзальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Хедира, Даниэл Алвес, Манджукич, Дибала, Игуаин.

Запасные: Нето, Бенатиа, Лихтштайнер, Маркизио, Лемина, Асамоа, Куадрадо.

«Реал»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.

Запасные: Касилья, Начо, Бейл, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило.

Tribuna.com проводит онлайн-трансляцию этого матча.

 
 
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В финале Лиги чемпионов на Национальном стадионе в Кардиффе «Ювентус» сыграет с «Реалом».

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