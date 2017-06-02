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Чемпионат мира. Самсонов выбыл в 1/8 финала
03.06.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Германия
Одиночный разряд
1/8 финала
Ли Сангсу (Южная Корея) – Владимир Самсонов (Беларусь) 4:0 (11:9, 11:1, 11:3, 11:9)
3 июня, 21:30
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Чемпионат мира Германия Одиночный разряд 1/8 финала Ли Сангсу (Южная Корея) – Владимир Самсонов (Беларусь) 4:0 (11:9, 11:1, 11:3, 11:9) 3 июня, 21:30.
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