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«Гомель» – «Неман». Защитник гостей Кантария сломал ключицу
03.06.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На 22-й минуте матча 11-го тура высшей лиги против «Гомеля» (2:2) грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария после столкновения с противником неудачно приземлился на газон и получил неприятную травму.
Запись в протоколе, которую писали со слов врача команды гласит: перелом ключицы правой руки.
После осмотра дежурного травматолога «Гомельской областной клинической больницы» диагноз приобрёл медицинской стройности: закрытый перелом акромального конца правой ключицы с незначительным смещением отломков.
На правое плечо Гиорги наложена гисовоя повязка Дезо.
О сроках восстановления футболиста пока не сообщается.
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На 22-й минуте матча 11-го тура высшей лиги против «Гомеля» (2:2) грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария после столкновения с противником неудачно приземлился...
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