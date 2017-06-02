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«Гомель» – «Неман». Защитник гостей Кантария сломал ключицу

03.06.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На 22-й минуте матча 11-го тура высшей лиги против «Гомеля» (2:2) грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария после столкновения с противником неудачно приземлился на газон и получил неприятную травму.

Запись в протоколе, которую писали со слов врача команды гласит: перелом ключицы правой руки.

После осмотра дежурного травматолога «Гомельской областной клинической больницы» диагноз приобрёл медицинской стройности: закрытый перелом акромального конца правой ключицы с незначительным смещением отломков.

На правое плечо Гиорги наложена гисовоя повязка Дезо.

О сроках восстановления футболиста пока не сообщается.

 
Теги: Гомель
 
 
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На 22-й минуте матча 11-го тура высшей лиги против «Гомеля» (2:2) грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария после столкновения с противником неудачно приземлился...

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