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Кубок мира. Юреня, Ноздрева и Худенко одержали победы

03.06.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гребля на байдарка и каноэ

Кубок мира

3-й этап

Белград, Сербия

Мужчины

Байдарка-одиночка, 1000 м

1. Олег Юреня (Беларусь) – 3.24,7
2. Рене Поульсен (Дания) – 3.26,3
3. Рой Родригес (Испания) – 3.26,9

Женщины

Каноэ, 500 м

1. Алена Ноздрева (Беларусь) – 2.05,5
2. Вираж Балла (Венгрия) – 2.06,4
3. Кэти Винсент (Канада) – 2.08,0

Байдарка-одиночка, 500 м

1. Ольга Худенко (Беларусь) – 1.49,0
2. Спела Янич (Словения) – 1.49,4
3. Хермиен Петерс (Бельгия) – 1.50,3

 
 
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Гребля на байдарка и каноэ Кубок мира 3-й этап Белград, Сербия Мужчины Байдарка-одиночка, 1000 м 1.

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