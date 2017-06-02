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Кубок мира. Юреня, Ноздрева и Худенко одержали победы
03.06.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гребля на байдарка и каноэ
Кубок мира
3-й этап
Белград, Сербия
Мужчины
Байдарка-одиночка, 1000 м
1. Олег Юреня (Беларусь) – 3.24,7
Женщины
Каноэ, 500 м
1. Алена Ноздрева (Беларусь) – 2.05,5
Байдарка-одиночка, 500 м
1. Ольга Худенко (Беларусь) – 1.49,0
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Гребля на байдарка и каноэ Кубок мира 3-й этап Белград, Сербия Мужчины Байдарка-одиночка, 1000 м 1.
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