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Владислав Татур: «Рамос... Ну ты же выигрываешь, 3:1. Зачем? Позорище»
03.06.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Владислав Татур прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1).
«Рамос... Ну ты же выигрываешь, 3:1. Зачем? Позорище.
Короли! Как ни крути. Всех болельщиков Реала с победой!» – написал Татур в своем Twitter.
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Белорусский комментатор Владислав Татур прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1).
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