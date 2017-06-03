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Владислав Татур: «Рамос... Ну ты же выигрываешь, 3:1. Зачем? Позорище»

03.06.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский комментатор Владислав Татур прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1).

«Рамос... Ну ты же выигрываешь, 3:1. Зачем? Позорище.

Короли! Как ни крути. Всех болельщиков Реала с победой!» – написал Татур в своем Twitter.

 
 
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Белорусский комментатор Владислав Татур прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1).

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