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Павел Баранов: «Реал» сильнее «Барселоны», о чем вообще речь?»

03.06.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор «Беларусь-5» Павел Баранов в эфире финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» поделился мнением о силе двух испанских грандов.

«Откровенно говоря, меня немножечко напрягали эти разговоры: вот этот «Ювентус» наконец-то выиграет! Как будто «Реал» – команда достаточно проходная и ничуть не сильнее «Барселоны». Да сильнее она «Барселоны»! О чем вообще идет речь? Роналду, который набрал такую форму! Заслуга Зидана и всего тренерского штаба, что удалось так подвести коллектив к этому финалу – а ведь он у нас в начале июня, какой сезон продолжительный уже позади!» – сказал Баранов.

 
 
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Комментатор «Беларусь-5» Павел Баранов в эфире финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» поделился мнением о силе двух испанских грандов.

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