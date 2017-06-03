Павел Баранов: «Реал» сильнее «Барселоны», о чем вообще речь?»

Комментатор «Беларусь-5» Павел Баранов в эфире финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» поделился мнением о силе двух испанских грандов.

«Откровенно говоря, меня немножечко напрягали эти разговоры: вот этот «Ювентус» наконец-то выиграет! Как будто «Реал» – команда достаточно проходная и ничуть не сильнее «Барселоны». Да сильнее она «Барселоны»! О чем вообще идет речь? Роналду, который набрал такую форму! Заслуга Зидана и всего тренерского штаба, что удалось так подвести коллектив к этому финалу – а ведь он у нас в начале июня, какой сезон продолжительный уже позади!» – сказал Баранов.