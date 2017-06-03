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«Реал» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов дважды подряд
03.06.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Таким образом, «сливочные» стали первой командой в истории, ставшей победителем турнира после преобразования Кубка чемпионов в Лигу чемпионов в 1992 году.
Всего у «Реала» 12 побед в Кубке чемпионов и 6 побед – в Лиге чемпионов после реформы турнира.
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«Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов (4:1) и завоевал трофей.
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