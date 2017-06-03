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«Реал» – лучший клуб Европы! Все о победе Мадрида – в приложении «Реал+» для Android и iPhone

03.06.2017 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1 и установил рекорд, став первым клубом, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.

Мнения игроков, тренеров, аналитика, видео опасных голов матча, – все это вы найдете в приложении «Реал Мадрид» от Tribuna Didgital.

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«Реал» – лучший клуб Европы! Все о победе Мадрида – в приложении «Реал+» для Android и iPhone

С приложением «Реал Мадрид» вы получаете:

– Видео голов «Реала» во всех турнирах.

–  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

– Свежие новости о команде.

– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

«Реал» – лучший клуб Европы! Все о победе Мадрида – в приложении «Реал+» для Android и iPhone

– Галереи с яркими и актуальными фото.

– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Реала».

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками в комментариях и статусах.

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Мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1 и установил рекорд, став первым клубом, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.

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