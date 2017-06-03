Сергей Яромко: «Если избран европейский путь судейства, то на 58-й минуте удалять футболиста...»

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко на пресс-конференции после ничьей (1:1) с «Крумкачамі» в 11-м туре чемпионата Беларуси отметил, что его команда была ближе к победе.

– Два «стандарта» решили исход встречи. Хотел бы отметить, что в первом тайме была менее конструктивная игра, но шла борьба за позицию. Никто не уступал, была жесткая игра, но при этом соперники корректно относились друг к другу. Ни одна из команд не хотела уступать, потому что сейчас каждое очко на вес золота. Но, к сожалению, удаление сломало игру. Пришлось тактически перестраиваться.

Коллеги с телевидения задавали вопрос по судейству. Скажу корректно: если избран европейский путь судейства, то на 58-й минуте удалять футболиста... Думаю, болельщики очень разочарованы. Но я не буду оправдываться судейством. Это их проблемы, пусть разбираются.

Но по накалу, остроте и количеству созданных моментов мы, играя десятером, были ближе к победе. Не могу предъявить претензий своим футболистам ни по каким моментам. Кроме, конечно, алогичного удаления в центре поля.

– Почему вы заменили Дубайича? Он не готов сыграть целый матч?

– Вы же видели, какой он выполнил объем работы, сколько было борьбы. Он же тоже не железный человек. Думая, как бы не пропустить второй мяч, я держал в уме, что у нас есть классный футболист Воронков, который всегда может использовать голевой момент. Эта замена была в связи с тем, что Дубайич выполнил свой объем работы и чтобы усилить игру впереди.

– Станет ли большой потеря Павлючека в следующем матче?

– Нет, я сейчас ребятам высказал это в раздевалке. У нас есть перерыв в 12 дней, мы проведем спаринг и как-то попытаемся эту позицию восполнить.

– Сейчас будет пауза. Насколько целесообразно прерываться на международные соревнования?

– Есть регламент. И если она запланирована, значит это правильно. Мы работаем по документам. Что здесь спорить? Играют молодежная и национальная сборные. Мы видим, что тренер взял курс на перестройку: в сборной играет много представителей национального первенства. Поэтому пауза нужна. Мы сыграли много игр уже практически одним составом, поэтому на моих подопечных легла немалая нагрузка. И сейчас эта пауза для «Городеи» вовремя.

– Прошла треть чемпионата. Как изменилась эта команда по сравнению с прошлогодней?

– Эта команда стала опытнее, – сказал Яромко.

«Городея» – «Крумкачы». Павлючек забил гол, а спустя 20 минут был удален с поля