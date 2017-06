Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду приз лучшему игроку финала ЛЧ

Форвард Криштиану Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против (4:1).

Португальский игрок забил два мяча в ворота .

Приз лучшему игроку Роналду получил от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

