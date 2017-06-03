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Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду приз лучшему игроку финала ЛЧ

04.06.2017 02:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1). 

Португальский игрок забил два мяча в ворота Джанлуиджи Буффона

Приз лучшему игроку Роналду получил от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. 

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Форвард «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1).

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