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Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду приз лучшему игроку финала ЛЧ
04.06.2017 02:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
Португальский игрок забил два мяча в ворота
Приз лучшему игроку Роналду получил от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1).
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