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Роналду в шестой раз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, это рекорд турнира

04.06.2017 01:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17.

В общей сложности португалец забил 12 мячей, опередив на один гол форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Таким образом, Роналду в 6-й раз становится лучшим снайпером в ЛЧ и в 5-й раз подряд (в сезоне-2014/15 совместно с Месси и Неймаром), что является рекордом турнира.

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17.

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