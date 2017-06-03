Роналду в шестой раз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, это рекорд турнира

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17.

В общей сложности португалец забил 12 мячей, опередив на один гол форварда «Барселоны» .

Таким образом, Роналду в 6-й раз становится лучшим снайпером в ЛЧ и в 5-й раз подряд (в сезоне-2014/15 совместно с Месси и ), что является рекордом турнира.