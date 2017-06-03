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Роналду в шестой раз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, это рекорд турнира
04.06.2017 01:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
В общей сложности португалец забил 12 мячей, опередив на один гол форварда «Барселоны»
Таким образом, Роналду в 6-й раз становится лучшим снайпером в ЛЧ и в 5-й раз подряд (в сезоне-2014/15 совместно с Месси и
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17.
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