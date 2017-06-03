В Турине в фан-зоне возникла серьезная давка, причина – взрыв пиротехники

Несколько взрывов произошло в фан-зоне в Турине, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

В социальных сетях появились видео и фото, где люди бегут в панике. Есть пострадавшие, в том числе раненые с разбитыми головами.

Пока не известно, что именно привело к давке. По предварительным данным, взрывались петарды и прочая пиротехника.

























Фото: REUTERS /Giorgio Perottino