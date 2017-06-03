Джанлуиджи Буффон: «Во втором тайме сказались класс и сила «Реала», они победили заслуженно»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от в финале Лиги чемпионов (1:4).

«Очень обидно. Мы полагали, что сделали все необходимое для того, чтобы выйти в финал и наконец-то выиграть его.

Мы отлично провели первый тайм, сумели создать «Реалу» серьезные проблемы. Это шок, что все в итоге пошло не в нашу пользу.

Видимо, для завоевания такого трофея нужно быть сильнее, чтобы превозмочь превратности судьбы. Думаю, мы отлично сыграли в первом тайме, у «Реала» не было никакого преимущества, мы очень много двигались. Возможно, даже очень много, а в итоге не сумели выжать из этого преимущества. Это очень обидно.

Во втором тайме сказались класс и сила «Реала», а также то, как они приспособлены к победам в таких играх. Они победили заслуженно. Естественно, у меня есть какие-то сожаления, так как все неудачные эпизоды были не в нашу пользу», – сказал Буффон.

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