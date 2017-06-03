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Криштиану Роналду: «Постараюсь насладиться уникальным моментом карьеры»
04.06.2017 00:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
«У нас выдалась блистательная концовка сезона, мы выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Мы установили очередной рекорд, став первой командой, сумевшей защитить победу в Лиге чемпионов, а я стал лучшим бомбардиром турнира. Разве можно просить что-то еще?
Постараюсь по максимуму насладиться этим уникальным моментом своей карьеры, после чего начну подготовку к матчам за сборную.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов (4:1).
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