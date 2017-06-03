Криштиану Роналду: «Постараюсь насладиться уникальным моментом карьеры»

Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы над в финале Лиги чемпионов (4:1).

«У нас выдалась блистательная концовка сезона, мы выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Мы установили очередной рекорд, став первой командой, сумевшей защитить победу в Лиге чемпионов, а я стал лучшим бомбардиром турнира. Разве можно просить что-то еще?

Постараюсь по максимуму насладиться этим уникальным моментом своей карьеры, после чего начну подготовку к матчам за сборную.

Очередной ? Посмотрим», – сказал португалец.

Криштиану Роналду – снова монстр. В чем секрет?