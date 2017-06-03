Зинедин Зидан: «Я не лучший тренер в мире»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Это был потрясающий год. Мы должны поздравить всех игроков и весь наш великий клуб. С таким подбором футболистов и их усердной работой мы знали, что сможем выиграть.

Я счастлив. Я не показываю этого, но внутренне я доволен.

Нет-нет, я не лучший тренер в мире», — сказал Зидан.

Зидан в качестве главного тренера выиграл обе ЛЧ, в которых участвовал

Зидан гениален. Кто сделал его таким крутым?