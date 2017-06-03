ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зинедин Зидан: «Я не лучший тренер в мире»

04.06.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Это был потрясающий год. Мы должны поздравить всех игроков и весь наш великий клуб. С таким подбором футболистов и их усердной работой мы знали, что сможем выиграть.

Я счастлив. Я не показываю этого, но внутренне я доволен.

Нет-нет, я не лучший тренер в мире», — сказал Зидан.

Зидан в качестве главного тренера выиграл обе ЛЧ, в которых участвовал

Зидан гениален. Кто сделал его таким крутым?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика