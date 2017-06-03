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Зинедин Зидан: «Я не лучший тренер в мире»
04.06.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Это был потрясающий год. Мы должны поздравить всех игроков и весь наш великий клуб. С таким подбором футболистов и их усердной работой мы знали, что сможем выиграть.
Я счастлив. Я не показываю этого, но внутренне я доволен.
Нет-нет, я не лучший тренер в мире», — сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.
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