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«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов
04.06.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» поприветствовала
Соответствующее сообщение появилось в официальном твиттере каталонского клуба, выбывшего из прошедшего турнира на стадии ¼ финала.
Ранее
Накануне «Реал» обыграл в финале ЛЧ «Ювентус» (4:1), став первым клубом, победившим в турнире дважды подряд.
Всего на счету мадридцев 12 трофеев ЛЧ/Кубка чемпионов, у «Барселоны» — 5. Если учитывать только Лигу чемпионов, то перевес «Реала» над каталонцами менее значительный – 6:4.
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«Барселона» поприветствовала «Реал» по случаю его победы в Лиге чемпионов.
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