ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массимилиано Аллегри: «Во втором тайме «Реал» нажал на газ, и нам оказалось нечем ответить»

04.06.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4).

«В первую очередь хочу поздравить своих ребят с хорошей работой, это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их.

В первом тайме мы играли красиво, но во втором «Реал» нажал на газ, и нам оказалось нечем ответить. Футбол может быть кошмаром. После ударов Пьянича и Каземиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном из этих случаев.

«Реал» вышел в финал неслучайно — у этой команды отличные игроки. Они здорово оборонялись, поэтому нашим нападающим было непросто пробраться к чужим воротам. Мы провели замечательный первый тайм, но после второго пропущенного гола нам, конечно, нужно было не выпадать из игры.

На самом-то деле при счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Надо досконально изучить, когда ускорять игру, а когда — тормозить ее», — сказал Аллегри.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алекс Фергюсон вручил Криштиану Роналду приз лучшему игроку финала ЛЧ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика