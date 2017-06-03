|
UFC 212. Холлоуэй нокаутировал Альдо и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе
04.06.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Бразилии прошел турнир UFC 212, в главном поединке которого встретились чемпион в полулегком весе Жозе Альдо и обладатель временного титула в этой весовой категории Макс Холлоуэй.
Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал полноценный титул.
Клаудиа Гаделья победила удушающим приемом в первом раунде Каролину Ковалькевич.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии