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Кучук подпишет с «Ростовом» 2-летний контракт

04.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен срок соглашения, которое будет заключено на следующей неделе между «Ростовом» и новым главным тренером Леонидом Кучуком.

Сообщается, что 57-летний белорусский специалист, возглавляющий алчевскую «Сталь», подпишет с дончанами 2-летний контракт.

«Ростов» рассматривал также кандидатуры Рашида Рахимова (экс-«Терек») и Роберта Евдокимова (экс-«Оренбург»).

Ожидается, что Кучук приедет в Ростов-на-Дону со своим штабом. Будущее нынешнего главного тренера команды Дмитрия Кириченко пока не определено.

 
 
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Стал известен срок соглашения, которое будет заключено на следующей неделе между «Ростовом» и новым главным тренером Леонидом Кучуком.

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